Otra ciudad en alerta por las amenazas escolares: Rosario concentra más de la mitad en Santa Fe

Desde el día del tiroteo escolar en San Cristóbal, la preocupación por la seguridad en las aulas de la provincia de Santa Fe escaló día a día, llegando a generar una ola de intimidaciones. Hasta este viernes, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) reportó una cifra récord de denuncias que pone en jaque al sistema educativo y de seguridad.

Ya son 404 denuncias en todo el territorio provincial. Sin embargo, al ver el mapa de las amenazas, se muestra una tendencia alarmante hacia la concentración urbana en el sur provincial, principalmente en Rosario, donde se produjeron 238 de estas, es decir, el 59% del total.

Detrás de la ciudad santafesina más poblada, la siguieron Santa Fe (Capital) con 75 casos, Rafaela con 35, Venado Tuerto , que sumó 33 denuncias, y Reconquista, donde se alertaron 23 casos.

Ante este fenómeno, la respuesta judicial no se hizo esperar ante la aparición de carteles, pintadas y mensajes amenazantes que, en muchos casos, incluían exhibición de armamento real o réplicas.

Se realizaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias en distintos puntos de la provincia. En estos, la policía secuestró 51 elementos de interés, entre los que se destacan celulares, computadoras, armas de fuego, pistolas de aire comprimido y municiones. Además, ya hay 73 personas bajo investigación, de las cuales 23 residen en Rosario.

Un perfil que se repite: menores de edad

Un dato comunicado por las autoridades es que el 95% de los identificados son menores de edad. Esta fuerte presencia juvenil en delitos de intimidación pública ha llevado al MPA a realizar un llamado urgente a la responsabilidad de los adultos.

Bajo esta tónica, la Justicia recordó que la guarda de armas de fuego debe ser estricta, bajo llave y fuera del alcance de los niños, ya que la negligencia en este punto puede derivar en responsabilidades penales para los mayores.