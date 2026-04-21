Revólveres, navajas y amenazas: preocupación por cuatro casos en escuelas porteñas

En medio de la conmoción que atraviesan varias escuelas del país, donde se detectaron amenazas de tiroteos y se incautaron armas en distintos establecimientos , la Policía de la Ciudad de Buenos Aires secuestró un revólver cargado, una navaja, un arma de juguete y dispositivos electrónicos tras nuevos episodios registrados en colegios porteños .

Los hechos ocurrieron en instituciones de distintos barrios de la Ciudad: en Nueva Pompeya , en la Escuela Técnica Raggio de Núñez, en el Colegio Champagnat de Recoleta y en la Escuela Pública Normal 10 “J. B. Alberdi” , en Belgrano.

El caso de Nueva Pompeya ocurrió en el Instituto Nueva Pompeya , ubicado sobre la calle Fournier al 3100, el pasado jueves cerca del mediodía. Autoridades escolares denunciaron que uno de los alumnos mostraba en su celular la imagen de un arma. A partir de esto, se activó el protocolo de seguridad y, tras revisar sus pertenencias, no se encontró ningún elemento peligroso.

Sin embargo, luego el padre del menor reconoció que el arma exhibida pertenecía a él y que estaba guardada en su domicilio de Lanús. Además, no contaba con la documentación legal correspondiente para su tenencia.

Esto derivó en la imputación del hombre por tenencia ilegal de arma, el secuestro del revólver y la intervención del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.

Los hechos en Núñez y Belgrano

Otro de los episodios ocurrió este viernes en la Escuela Técnica Raggio, ubicada sobre la avenida del Libertador al 8600. Allí, un alumno de 14 años fue denunciado luego de mostrar una navaja dentro del aula. Nuevamente se activó el protocolo de seguridad, se notificó al padre del menor y la Policía procedió al secuestro del arma blanca.

Colegio Champagnat Un rector del Colegio Champagnat alertó de la amenaza y se llevó a cabo un allanamiento. Google Maps

Ese mismo día, y a pocos metros de allí, se registró otra situación similar en una escuela ubicada en O’Higgins al 2400, en Belgrano. En este caso, la vicedirectora de la Escuela Pública Normal 10 “J. B. Alberdi” advirtió que un alumno realizaba gestos con sus manos como si portara un arma. Tras intervenir, le encontraron una réplica de arma de fuego. El estudiante explicó que la llevaba para asustar a compañeros que lo molestaban en caso de una agresión.

Finalmente, el último de estos casos ocurrió este domingo, cuando un alumno del Colegio Champagnat realizó amenazas a través de redes sociales. La situación motivó la denuncia de uno de los rectores en una comisaría vecinal. Tras el allanamiento ordenado por el fiscal, se secuestraron un gabinete de computadora, un teléfono robado y dos pendrives.