"Habrá consecuencias legales": las medidas que anunció Jorge Macri frente a las amenazas en las escuelas

Jorge Macri , jefe de Gobierno porteño, habló en conferencia de prensa sobre los casos de amenazas de violencia en las escuelas de la Ciudad y las medidas que se tomarán al respecto. Estuvo acompañado de Mercedes Miguel, ministra de Educación, y Martín Lopez Zavaleta, fiscal general de la Ciudad.

"No vamos a naturalizar que una situación como esta alteren la vida y el ritmo escolar. Generar una situación de miedo o pánico es una conducta que tiene consecuencias", declaró Macri en la sede del Gobierno porteño, ubicada sobre la calle Uspallata 3160. "No es una broma pesada, es un delito", aseguró.

El jefe de Gobierno explicó que convocó al Ministerio Público Fiscal y Tutelar, la Policía de la Ciudad y el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes para definir líneas de acción en conjunto.

Por su parte, el Ministerio de Educación activó el Protocolo de actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y "se realizaron las denuncias correspondientes", dijo Macri.

"En tres hechos concretos, las amenazas derivaron en operativos policiales, incluso uno fuera de la Ciudad. La Justicia sigue investigando los hechos y la responsabilidad tanto de los alumnos como de los padres", contó. "También intensificamos las medidas de supervisión dentro de todas nuestras escuelas y reforzamos el cuidado de la convivencia", agregó.

El jefe de Gobierno hizo referencia al rol que cumplen las redes sociales, en las que muchos de estos casos nacen como tendencias virales que convierten la violencia en un contenido.

Con respecto a esto, destacó el diálogo como algo fundamental para hacerle frente a la situación: "Hay algo que es irremplazable: la conversación en casa. Necesitamos volver a hablar, volver a preguntar lo que los chicos están pasando. Necesitamos el tiempo, la atención y la contención", afirmó. "Como adultos, nos toca establecer esos límites que los mismos chicos nos piden, y muchas veces tenemos que decir 'no': eso también es amor", agregó.

"El cuidado de la salud mental y socioemocional es parte de nuestra agenda educativa con dispositivos de acompañamiento y herramientas para abordar estas situaciones", aseguró. "Sepan que estamos para acompañarlos", dijo, dirigiéndose a la comunidad educativa y a las familias.

Qué medidas anunció Mercedes Miguel, ministra de Educación

Luego, tomó la palabra Mercedes Miguel, ministra de Educación, quien aseguró que el aviso "tiene que ver con el cuidado".

"Cada vez que hay una amenaza en la escuela, hay un camino muy claro a seguir: el equipo directivo preserva el espacio y le da aviso inmediato el 911, a partir del cual se activa el protocolo del Ministerio de Seguridad, la Policía de la Ciudad, el Ministerio Público Fiscal y el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Si hay riesgo real, la autoridad policial lo define. Mientras tanto, las clases continúan con normalidad", explicó.

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