A punto de dar a luz, María Belén Ludueña cumplió 40 años y Jorge Macri le sorprendió: la tierna postal

María Belén Ludueña está de cumpleaños . La conductora le dio la bienvenida a un nuevo natalicio y una nueva década en su vida. A poco tiempo de convertirse en mamá por primera vez, la periodista celebró su vuelta al sol y demostró que está lista para la etapa que se viene.

En un domingo cargado de emoción, y con lo que significa para Ludueña la próxima maternidad, así celebró sus 40 años. Por supuesto, una de las dedicatorias más distinguidas fue la de su esposo y compañero de vida, Jorge Macri . El Jefe de Gobierno utilizó sus redes sociales para homenajear a Belén , y anticipar la llegada del pequeño Vito .

"Feliz cumpleaños, mi amor. Cada año que pasa, me doy cuenta de todo lo que crecimos juntos", inició su mensaje Macri, quien lleva cuatro años casado con la periodista. También resaltó la pronta llegada del nuevo integrante: "Hoy te festejo con más amor que nunca y con la emoción de saber que en cualquier momento nos mejora la vida para siempre".

El político no dudó en resaltar el nombre elegido para el bebé, el cual significa "vida": "Vito ya llega a traer aún más amor a la familia. Gracias por tu fuerza, tu alegría y por elegirme cada día".

Para cerrar la emocionante dedicatoria, el hombre volvió a recalcar su profundo amor por la conductora: "Sos mi gran compañera. Te amo".

Así recibió las cuatro décadas

maria belen ludueña 1 María Belén Ludueña en redes sociales. IG @mariabelenluduena

Con clara emoción, Ludueña también hizo hincapié en redes sociales: "Llegaron mis 40 y no puedo pedir más nada. Mi cara lo dice todo. Siento una felicidad enorme por estar a punto de conocer el mejor regalo que la vida nos da, Vito".

"Gracias Virgencita por guiarme y darme esta oportunidad de ser mamá junto a Jorge Macri. Ahora sí, lista para recibirte en el mejor momento, ni un minuto antes ni uno después! Los tiempos divinos son perfectos!".

Para cerrar su mensaje, agradeció a quienes la acompañan en el embarazo y en su vida: "Gracias por el afecto".