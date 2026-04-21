Cárcel para la ciudadana española acusada de instigar a su hijo a llevar un arma de juguete a la escuela

La mujer quedó complicada en el expediente que se inició la semana pasada, en medio de la ola de amenazas de tiroteos escolares. Los detalles de la causa.

La ciudadana española acusada por instigar a su hijo a llevar un arma de juguete a la escuela en medio de las amenazas de tiroteos en Mendoza. (Se pixela el rostro para no comprometer la identidad de su hijo menor de edad)

El fiscal de Delitos No Especializados Juan Manuel Sánchez ordenó este martes que pase a la cárcel la mujer detenida días atrás luego de que su hijo llevó un arma de juguete a una escuela de Las Heras. El hecho ocurrió en medio de la ola de amenazas de tiroteos escolares que sacudió a Mendoza y al país.

Fuentes allegadas a la investigación señalaron que se trata de una mujer de nacionalidad española —se reserva su identidad para no comprometer a su hijo menor de edad—, nacida en Madrid, quien se encuentra imputada por instigación a la intimidación pública agravada por la participación de un menor de edad, delito que prevé penas de 3 a 8 años de cárcel.

En su momento, la progenitora del estudiante confesó que su hijo se presentó a clases con la réplica de una pistola por recomendación suya, con el objetivo de realizar un "protesta" ante las medidas tomadas por las autoridades provinciales frente a las múltiples pintadas intimidatorias que se realizaron en diferentes establecimientos educativos de Mendoza.

Detención y cárcel para la madre del menor PORTADA ARMA DE JUGUETE LAS HERAS El arma de juguete secuestrada al estudiante en una escuela de Las Heras, en medio de las múltiples amenazas de tiroteos escolares en Mendoza y todo el país.

Al parecer, la mujer consideraba que eran escasas las acciones que se realizaron para proteger la integridad física de los alumnos en las escuelas donde se registraron amenazas de tiroteos. Por eso, junto a su hijo, decidió que había que dar un mensaje para que "se den cuenta que de igual manera se puede ingresar con un arma de fuego al colegio", dijo palabras más, palabras menos, ante los policías que trabajaron en el hecho.