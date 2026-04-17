Envió a su hijo con un arma de juguete a la escuela a modo de "protesta" y terminó aprehendida

La mujer le indicó a su hijo que llevara un arma de juguete a la escuela a la que asiste en Mendoza. Dijo que fue a modo de protesta y fue aprehendida.

El arma de juguete secuestrada al estudiante en una escuela de Las Heras, en medio de las múltiples amenazas de tiroteos escolares en Mendoza y todo el país.

En medio de la preocupación que generó la ola de amenazas de tiroteos en escuelas de casi todo Mendoza y diferentes puntos de todo el país, un estudiante de 17 años entró con un arma de juguete a una secundaria de Las Heras. El adolescente aseguró que lo hizo a modo de "protesta" y aprehendieron a su madre como instigadora.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por MDZ, la progenitora del alumno se presentó ante las autoridades y afirmó que tenía conocimiento de que su hijo iba a llevar una pistola de plástico y que ella le recomendó que se la colocara en la cintura y la exhibiera al ingresar a la escuela.

La mujer se justificó diciendo que su intención era protestar frente a las medidas tomadas en los últimos días frente a las múltiples amenazas de tiroteos escolares, dando a entender que son escasas para proteger a los alumnos: "Así se dan cuenta que de igual manera se puede ingresar un arma de fuego" al colegio, expresó la madre del chico.

La situación del alumno y la madre aprehendida Frente a eso, personal policial que arribó al establecimiento, la Escuela N° 4-082 José P. Dávila, ubicada en calle Julio Roca, secuestró la réplica de arma de fuego y el menor de edad involucrado en el episodio fue trasladado en calidad de guarda hasta la Comisaría 16°.

En tanto, su madre fue aprehendida y alojada en la Subcomisaría Iriarte, donde quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, al igual que su hijo. El adolescente fue imputado por intimidación pública en calidad de autor y a la progenitora como instigadora de ese delito.