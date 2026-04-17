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Envió a su hijo con un arma de juguete a la escuela a modo de "protesta" y terminó aprehendida

La mujer le indicó a su hijo que llevara un arma de juguete a la escuela a la que asiste en Mendoza. Dijo que fue a modo de protesta y fue aprehendida.

Pablo Montivero

Pablo Montivero

El arma de juguete secuestrada al estudiante en una escuela de Las Heras, en medio de las múltiples amenazas de tiroteos escolares en Mendoza y todo el país.&nbsp;

El arma de juguete secuestrada al estudiante en una escuela de Las Heras, en medio de las múltiples amenazas de tiroteos escolares en Mendoza y todo el país. 

En medio de la preocupación que generó la ola de amenazas de tiroteos en escuelas de casi todo Mendoza y diferentes puntos de todo el país, un estudiante de 17 años entró con un arma de juguete a una secundaria de Las Heras. El adolescente aseguró que lo hizo a modo de "protesta" y aprehendieron a su madre como instigadora.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por MDZ, la progenitora del alumno se presentó ante las autoridades y afirmó que tenía conocimiento de que su hijo iba a llevar una pistola de plástico y que ella le recomendó que se la colocara en la cintura y la exhibiera al ingresar a la escuela.

La mujer se justificó diciendo que su intención era protestar frente a las medidas tomadas en los últimos días frente a las múltiples amenazas de tiroteos escolares, dando a entender que son escasas para proteger a los alumnos: "Así se dan cuenta que de igual manera se puede ingresar un arma de fuego" al colegio, expresó la madre del chico.

La situación del alumno y la madre aprehendida

Frente a eso, personal policial que arribó al establecimiento, la Escuela N° 4-082 José P. Dávila, ubicada en calle Julio Roca, secuestró la réplica de arma de fuego y el menor de edad involucrado en el episodio fue trasladado en calidad de guarda hasta la Comisaría 16°.

En tanto, su madre fue aprehendida y alojada en la Subcomisaría Iriarte, donde quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, al igual que su hijo. El adolescente fue imputado por intimidación pública en calidad de autor y a la progenitora como instigadora de ese delito.

La intervención judicial en otros casos de amenazas

Por su parte, a raíz de otros hechos registrados, se identificó a tres menores como autores de las amenazas escritas en baños de diferentes colegios del Gran Mendoza. Pero, debido a que son inimputables, el fiscal de Menores Gustavo Fermache sólo les informó que están sujetos a una investigación por intimidación pública.

Eso sí, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) acusó a un estudiante de 16 años que publicó una fotografía de un arma de fuego en las redes sociales, acompañado por un mensaje amenazante, también por el delito de intimidación pública.

El caso del tirador de Santa Fe alertó sobre el tema

santa fe

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