Tras las amenazas de tiroteo, hay fuerte ausentismo en las escuelas de Mendoza

Pintadas con amenazas de tiroteo en escuelas de Mendoza encendieron las alarmas en la comunidad educativa. Si bien la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que, a pesar de las amenazas , las clases se desarrollarán con normalidad este viernes , muchos padres decidieron no mandar a sus hijos a la escuela.

Protocolo en marcha y pocos alumnos en las aulas. Así amanecieron este viernes gran parte de las escuelas de la provincia.

En un recorrido realizado por MDZ, desde diferentes instituciones confirmaron que más de la mitad de los chicos no fueron a clases hoy, y además, aseguraron que ya empezaron a aplicar el protocolo que elaboró la DGE en las últimas horas con los pasos a seguir ante amenazas de intimidación pública y retos virales.

"Muchos de los alumnos están con mucho temor, y por eso la mayoría de los papás no los estamos enviando", expresó una madre consultada por este medio.

Por su parte, desde diferentes escuelas del centro de Mendoza confirmaron que muchos padres decidieron no enviar a los chicos a clases. "Tenemos solo un 40% de asistencia", remarcaron desde una institución. "Hay cursos vacíos y otros con pocos alumnos", expresaron desde otra.

escuelas amenazas de tiroteo 2 Hubo amenazas de tiroteo en, al menos, 70 escuelas de Mendoza. Alf Ponce/MDZ

La inasistencia se profundizó este viernes, luego de las amenazas de tiroteo registradas en el baño de mujeres en una escuela de Las Heras. Al día siguiente, los casos se multiplicaron exponencialmente y llegaron a 70 al finalizar el jueves.

Tras los hechos, se viralizó un mensaje no institucional que advertía sobre una supuesta suspensión de actividades. La difusión de ese contenido, sin respaldo formal, generó incertidumbre entre familias, docentes y autoridades escolares, en un contexto sensible.

Desde la DGE desmintieron de forma categórica cualquier modificación en el calendario escolar y remarcaron que no existe disposición alguna que altere el normal dictado de clases. Sin embargo, reconocieron que, al inicio de la jornada, hubo ausentes en varias escuelas de la provincia.

Protocolo contra amenazas

A contrarreloj, y teniendo en cuenta que nunca se habían detectado situaciones de este tipo, la DGE elaboró un protocolo para supervisores y equipos directivos para actuar ante amenazas de intimidación publica y retos virales.

En primer lugar, la DGE identifica a las amenazas detectadas como parte retos virales que podrían corresponder a un fenómeno de mimetismo en el que una personas imita o replica conductas transgresoras, delictivas o violentas que han sido difundidas previamente a través de los medios de comunicación o redes sociales.

Además, llama a la escuelas a mantener las actividades con normalidad. "Si la institución paraliza su actividad, se refuerza la conducta transgresora. Por tanto, el objetivo es mantener la presencialidad bajo condiciones de seguridad reforzada y trazabilidad absoluta", aclaran.

En esta línea, se enuncian diferentes instancias:

Medidas de prevención y detección temprana

Protocolo ante el hallazgo de amenazas

Comunicación institucional y familiar

Abordaje de salud mental

A pesar de que muchos chicos no asistieron a clases este viernes, aquellos que fueron, cumplieron con el protocolo: asistir sin mochilas, solo con carpeta y cartuchera.