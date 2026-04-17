Tras las amenazas, la DGE confirmó que habrá clases normales en toda la provincia
La DGE confirmó que, a pesar de las amenazas, las clases se desarrollarán con normalidad en toda la provincia.
En medio de un clima de preocupación, la DGE confirmó que este viernes 17 las clases se desarrollarán con normalidad, pese a la circulación de mensajes vinculados a presuntas amenazas de tiroteos.
La aclaración oficial se produjo luego de que, durante las últimas horas, se viralizara un mensaje no institucional que advertía sobre una supuesta suspensión de actividades. La difusión de ese contenido, sin respaldo formal, generó incertidumbre entre familias, docentes y autoridades escolares, en un contexto sensible.
Clases normales en Mendoza tras las amenazas
Desde la DGE desmintieron de forma categórica cualquier modificación en el calendario escolar y remarcaron que no existe disposición alguna que altere el normal dictado de clases. Además, indicaron que continúan vigentes los protocolos de seguridad y el trabajo articulado con organismos competentes para monitorear la situación ante las amenazas reportadas.
El comunicado oficial fue difundido pasada la medianoche a través de los canales institucionales, con el objetivo de frenar la propagación de versiones infundadas y aportar previsibilidad. De este modo, el organismo buscó restablecer la calma en una jornada marcada por la desinformación y la preocupación social.