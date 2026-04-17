Tras las amenazas, la DGE confirmó que habrá clases normales en toda la provincia

La DGE confirmó que, a pesar de las amenazas, las clases se desarrollarán con normalidad en toda la provincia.

En medio de un clima de preocupación, la DGE confirmó que este viernes 17 las clases se desarrollarán con normalidad, pese a la circulación de mensajes vinculados a presuntas amenazas de tiroteos.

La aclaración oficial se produjo luego de que, durante las últimas horas, se viralizara un mensaje no institucional que advertía sobre una supuesta suspensión de actividades. La difusión de ese contenido, sin respaldo formal, generó incertidumbre entre familias, docentes y autoridades escolares, en un contexto sensible.

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Informamos que el día viernes 17/4 hay clases con normalidad en toda la provincia.#EducaciónMendoza pic.twitter.com/WlfHURGM6n — DGE Mendoza (@MzaDGE) April 17, 2026

Clases normales en Mendoza tras las amenazas Desde la DGE desmintieron de forma categórica cualquier modificación en el calendario escolar y remarcaron que no existe disposición alguna que altere el normal dictado de clases. Además, indicaron que continúan vigentes los protocolos de seguridad y el trabajo articulado con organismos competentes para monitorear la situación ante las amenazas reportadas.