Amenaza de tiroteo en una escuela: el pedido de la DGE a los padres

Una amenaza en el baño de una escuela de Las Heras sobre un posible tiroteo en la institución generó pánico en las familias de los alumnos. Intervino la Policía de Mendoza y la DGE envió al personal de Acompañamiento Escolar para dialogar con los padres. En este contexto la Dirección de Escuelas hizo un pedido insólito.

"Tiroteo escolar pronto", la amenaza escrita en los cerámicos de los baños de una escuela de Mendoza.

La primera en llegar a la escuela de Las Heras fue la directora de Acompañamiento Escolar, Carina Gannam. La funcionaria de la DGE aseguró que hubo fallas en el proceder de la institución porque no hay un protocolo específico para estos casos. “Nosotros no tenemos estas instancias contempladas, ni ha sucedido esto para que esté protocolizado. Sí como señales de alerta trabajar con estos estudiantes, hacer las evaluaciones que correspondan con los profesionales y eventualmente, si se detectara alguna problemática, derivar al sector que corresponda”, dijo Gannam en diálogo con los medios de comunicación.

Además, Gannam pidió que el tema se hable en las casas. “Las familias tienen un rol fundamental en estas instancias de cuidado de adolescentes y de los estudiantes que nosotros recibimos. Hay que problematizar estas situaciones en familia, hablar de la situación, de lo que sucedió y de cuál es la opinión de sus hijos al respecto y qué posición tomarían”, indicó.

En este marco, hizo un insólito pedido a los padres. “Tengamos la precaución como padres, adultos referentes y responsables de revisar si es necesario. Tenemos que saber qué está trayendo de casa a la escuela. O por lo menos dialogar y que haya conciencia al respecto. Pero si es necesario una revisión, no pasa nada. Son límites que los adultos debemos poner y también la familia y la escuela”, explicó.

abuso escuela corralitos Carina Gannam, directora de acompañamiento escolar DGE -10 (2) La directora de Acompañamiento Escolar de la DGE, Carina Gannam. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Nuevo protocolo por amenaza de tiroteo

Esta mañana, el director borró la pintada que estaba en el baño y la policía se presentó en la escuela porque los padres llamaron al 911. “Sin dudas hubo errores y omisiones porque fue una situación intempestiva fuera de lo protocolar. Hubo situaciones que se podrían haber hecho de una manera más expeditiva”, dijo Gannam.

“El director, por supuesto, él con su mejor intención y mejor buena voluntad activó lo que él consideró y a veces las situaciones se desbordan y es lógico que los padres estén preocupados, es lógico que pidan explicaciones y para eso estamos, es parte del servicio institucional y del Ministerio de Educación”, añadió.

Por otro lado, aseguró que no hay protocolo para estos casos pero que ya están trabajando en estos casos y esperan terminar la guía de acción en 60 días. “Los estudiantes se encargan de mostrarnos la problemática y nosotros la incorporamos a partir de las realidades que surgen antes de tener el protocolo. Esto es lo que está pasando no solamente en Mendoza, en el país está pasando”, dijo.

Un mal uso de la mochila puede generar molestias en la espalda de los niños. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza La DGE le pidió a los padres que revisen las mochilas de sus hijos. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La DGE y Policía en la escuela

Para dar respuesta y tranquilidad a los padres, miércoles y jueves estarán en la escuela los profesionales de Acompañamiento Escolar para evacuar todas las dudas y consultas de las familias. Además, mañana en la escuela habrá efectivos de la Policía para garantizar el normal funcionamiento del establecimiento y evitar cualquier situación peligrosa para la comunidad escolar.

“Estamos tratando de identificar el turno y la modalidad de los alumnos que escribieron el cartel. Una vez que la Policía de Investigaciones los haya identificado, se aplicarán las medidas que correspondan. Desde la Dirección de Acompañamiento Escolar estamos para preservar y también para, una vez tomado el conocimiento de cuál es el curso o qué estudiantes formaron parte de esta situación, trabajar con ellos”, cerró.