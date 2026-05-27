Alerta en el centro porteño: tiran una réplica de bomba y analizan un escrito en árabe
El Escuadrón Antibombas desplegó un operativo de más de dos horas en Viamonte 1147 tras el hallazgo de una réplica de bomba aérea.
Un intenso operativo de emergencia alteró la actividad judicial en el centro porteño. Durante la mañana de este miércoles, las autoridades activaron de urgencia el protocolo de seguridad tras el hallazgo de un bolso sospechoso en la sede de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ubicada en la calle Viamonte 1147, en el barrio de San Nicolás. El procedimiento, que generó alarma ante la posibilidad de un artefacto explosivo en un edificio clave, se extendió por más de dos horas.
Así fue el momento en el que dejaron el bolso con falsos explosivos
De acuerdo con lo informado por la Policía de la Ciudad, el alerta se encendió luego de que el personal de seguridad del edificio reportó que un bolso había sido arrojado deliberadamente hacia el interior de las instalaciones. De inmediato, se dispuso la evacuación total del inmueble, se preservó el perímetro y se dio intervención urgente a las áreas técnicas especializadas.
En el lugar trabajó el personal del Escuadrón Antibombas, junto con efectivos de la División Delitos Constitucionales, la Dirección de Riesgos Especiales y varias brigadas especializadas en explosivos. Los equipos técnicos coordinaron tareas para asegurar la zona y proceder a la apertura controlada del bulto.
Tras una revisión minuciosa y bajo estrictas medidas de prevención, los especialistas confirmaron que el contenido del bolso era una réplica de bomba aérea que no contenía carga explosiva ni ningún tipo de sustancias peligrosas. Al descartarse cualquier riesgo real para los empleados y los transeúntes, la situación fue controlada sin que se registraran heridos ni daños materiales.
Investigan un mensaje en árabe dejado en el lugar
A pesar de haberse determinado que el artefacto era falso, la investigación judicial continúa abierta bajo un fuerte hermetismo. Las fuerzas de seguridad centran ahora sus esfuerzos en identificar a la persona que arrojó el bolso al interior de la sede judicial de la calle Viamonte. Un elemento clave para los investigadores es un escrito redactado en idioma árabe que fue hallado junto al bolso sospechoso, el cual ya está siendo analizado por peritos de la policía para determinar su procedencia y el mensaje que esconde detrás.