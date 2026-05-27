Alerta en el centro porteño: tiran una réplica de bomba y analizan un escrito en árabe

El Escuadrón Antibombas desplegó un operativo de más de dos horas en Viamonte 1147 tras el hallazgo de una réplica de bomba aérea.

Un intenso operativo de emergencia alteró la actividad judicial en el centro porteño. Durante la mañana de este miércoles, las autoridades activaron de urgencia el protocolo de seguridad tras el hallazgo de un bolso sospechoso en la sede de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ubicada en la calle Viamonte 1147, en el barrio de San Nicolás. El procedimiento, que generó alarma ante la posibilidad de un artefacto explosivo en un edificio clave, se extendió por más de dos horas.

Así fue el momento en el que dejaron el bolso con falsos explosivos Amenaza De Bomba X

De acuerdo con lo informado por la Policía de la Ciudad, el alerta se encendió luego de que el personal de seguridad del edificio reportó que un bolso había sido arrojado deliberadamente hacia el interior de las instalaciones. De inmediato, se dispuso la evacuación total del inmueble, se preservó el perímetro y se dio intervención urgente a las áreas técnicas especializadas.

En el lugar trabajó el personal del Escuadrón Antibombas, junto con efectivos de la División Delitos Constitucionales, la Dirección de Riesgos Especiales y varias brigadas especializadas en explosivos. Los equipos técnicos coordinaron tareas para asegurar la zona y proceder a la apertura controlada del bulto.

Tras una revisión minuciosa y bajo estrictas medidas de prevención, los especialistas confirmaron que el contenido del bolso era una réplica de bomba aérea que no contenía carga explosiva ni ningún tipo de sustancias peligrosas. Al descartarse cualquier riesgo real para los empleados y los transeúntes, la situación fue controlada sin que se registraran heridos ni daños materiales.