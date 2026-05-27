Venganza y códigos: mataron a su mujer embarazada en Comodoro Rivadavia y prometió justicia por mano propia

Desde el Hospital Regional, Luis Damián Uribe rompió el silencio y lanzó una serie de amenazas explícitas a través de sus redes sociales dirigidas a los asesinos de su mujer.

Luis Damián Uribe amenazó desde el hospital a quienes asesinaron a su mujer en Comodoro Rivadavia.

Luis Damián Uribe, el hombre de 30 años que sobrevivió a un feroz ataque a balazos, comenzó a publicar amenazas contra los presuntos asesinos de su pareja, Mariana Soledad Calfuquir. Desde su internación en el Hospital Regional, donde se recupera de una herida de bala, Uribe advirtió que no realizará denuncias legales: “Agárrense bien que les voy a extinguir a toda su familia”.

Uribe, quien se recupera de un impacto de bala en el abdomen, utilizó su cuenta de Facebook para dejar claro que no piensa realizar ninguna denuncia formal. Con frases como "yo no hago denuncia" y "ustedes se van para el cajón", el sobreviviente manifestó su intención de cobrar venganza por cuenta propia.

Incluso ante los investigadores que lo interrogaron en el hospital, Uribe se negó a brindar información sobre los atacantes, reafirmando lo que considera sus códigos: "Siempre voy a ser bandido, ladrón y asesino con los que se la mandaron, jamás vigilante".

La hipótesis del crimen: dinero y traición La investigación permitió reconstruir lo que ocurrió minutos antes de la tragedia. Se sospecha que Uribe se dirigió a la vivienda de un hombre que había sido allanado recientemente en un megaoperativo policial. El objetivo de la visita era reclamar "su parte" de un botín de un hecho delictivo que presuntamente habían cometido juntos.

La respuesta del agresor fue de una violencia extrema. Al recibir el reclamo del dinero, el sospechoso respondió: “Acá tenés tu parte”, y disparó directamente a la cabeza de Calfuquir, quien esperaba dentro del vehículo. Tras el asesinato de la mujer, el atacante hirió a Uribe diciéndole: “Andate con este regalito”.