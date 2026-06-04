Máximo Thomsen y otro condenado por el crimen de Fernando Báez Sosa salieron de la cárcel: cuál es el motivo

Dos de los rugbiers que cumplen cadena perpetua por el asesinato de Fernando Báez Sosa debieron abandonar la cárcel para recibir atención médica especializada.

Máximo Thomsen y Matías Benicelli. Ambos condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa recibieron el visto bueno para dejar momentáneamente el encierro por cuestiones médicas.

Máximo Thomsen y Matías Benicelli, dos de los rugbiers condenados a prisión perpetua por el homicidio de Fernando Báez Sosa en 2020, fueron trasladados recientemente desde la Unidad 61 de Melchor Romero para recibir asistencia médica externa. Los casos de cada uno de ellos.

Cómo fue el caso de cada uno Concretamente, los condenados fueron trasladados en fechas distintas para tratar afecciones específicas. Por el lado de Thomsen, el 29 de abril fue trasladado a la Unidad 22 de Olmos, donde funciona un hospital penitenciario, para realizarse una consulta oftalmológica.

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Mientras tanto, Benicelli fue derivado el 26 de marzo al Hospital Rossi de La Plata. Fue atendido en el área de traumatología por una lesión en los meniscos, y se informó que existe la posibilidad de que deba someterse a una cirugía.

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