Fuerte amenaza en una escuela de La Plata: "Entre las dos matamos a alguien"

Una amenazante frase en WhatsApp y que en redes generó preocupación en una escuela de La Plata.

Una nueva amenaza vinculada a un posible ataque generó alarma en la escuela Nuestra Señora de Luján, en la ciudad de La Plata, en el marco de una seguidilla de episodios similares que mantienen en vilo a la comunidad educativa.

El caso salió a la luz luego de que familias denunciaran mensajes difundidos en redes sociales y estados de WhatsApp entre estudiantes, en los que se incluían frases como “entre las dos matamos a alguien”, lo que activó una investigación judicial.

Amenazas en escuelas: preocupación en La Plata Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la denuncia fue radicada en la Comisaría 9ª y quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Menores, que busca determinar el alcance de las amenazas y la responsabilidad de los involucrados.

El episodio ocurre en un contexto de creciente preocupación, ya que el mismo establecimiento registró otros hechos recientes: días atrás apareció una advertencia escrita en un baño sobre un posible ataque y, además, un alumno asistió con objetos que generaron alarma dentro del colegio.

Tras lo sucedido, las autoridades escolares adoptaron medidas preventivas, como dar aviso a las autoridades, convocar a las familias y reforzar controles en el ingreso, incluyendo la revisión de mochilas y pertenencias de los estudiantes.