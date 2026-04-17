Aseguran que hay otro departamento de Manuel Adorni: está a la venta en La Plata

Manuel Adorni no para de generar cada día un dato novedoso sobre su patrimonio. Ahora, a los vuelos privados, las compras asistidas por jubiladas y las refacciones en su hogar de Caballito, se sumó una supuesta nueva propiedad que el jefe de Gabinete tiene en La Plata con un notorio desfasaje entre su valor fiscal y el que se cotizó en el mercado para su venta.

La particularidad con esta propiedad es que Adorni en este caso no necesitó la participación de ninguna pensionada para poder adquirirlo, ya que se trató de una donación familiar.

La propiedad se encuentra en el corazón del casco urbano de La Plata, específicamente sobre la calle 48, entre 6 y 7, a pocos metros de la Facultad de Ciencias Sociales y con vistas al Rectorado de la Universidad Nacional. Este sector es reconocido por su consolidación y alta demanda, siendo un punto clave tanto para actividades académicas como por su proximidad a centros administrativos y comerciales de la ciudad.

Según Ámbito, la propiedad fue cedida por la madre de Adorni, Silvia Pais y registrada ante el municipio con un valor fiscal de $1.169.256, equivalente a unos u$s800 al tipo de cambio de referencia. Un número que, dentro de la lógica tributaria argentina, queda muy por debajo de los valores reales del mercado.

Hoy, ese mismo inmueble aparece ofrecido en torno a los u$s95.000, lo que vuelve a poner en evidencia la brecha entre lo declarado y el precio de publicación, una constante en el mercado inmobiliario, pero que en este caso gana visibilidad por el contexto político.

El edificio tiene más de 50 años de antigüedad y se encuentra ubicado en pleno centro de La Plata, rodeado de oficinas públicas y facultades. Tiene 8 pisos y el departamento de Adorni se encuentra en el cuarto piso al frente.

El contraste entre los u$s800 declarados y los casi u$s100.000 pretendidos hoy no es excepcional en términos técnicos, pero sí expone con claridad cómo conviven distintos criterios de valuación. Mientras el fisco mantiene parámetros desactualizados, el mercado ajusta precios en función de ubicación, superficie y demanda.