Un adolescente robó el auto de la familia, chocó a una mujer y su padre quiso hacerse cargo

Un adolescente sin licencia protagonizó un choque en La Plata y su padre intentó encubrirlo diciendo que manejaba él.

Producto del choque, los autos terminaron dentro de una zanja, donde el adolescente iba junto a otros dos menores de edad.

En un hecho que ocurrió en La Plata, un adolescente sin licencia le robó el auto a su padre y chocó contra una mujer en la localidad de Gonnet. Sin embargo, al enterarse de lo sucedido, el hombre intentó encubrir a su hijo y aseguró que era él quien manejaba al momento del accidente.

La situación generó polémica entre los vecinos que presenciaron el choque, ocurrido en la intersección de las calles 26 y 495, y que, afortunadamente, no dejó víctimas fatales.

El joven, de 16 años, conducía un Chevrolet que había tomado sin permiso y colisionó contra una Peugeot Partner manejada por una mujer de 70 años, quien resultó herida.

La justificación del padre del adolescente y la indignación de los vecinos Como consecuencia del impacto, el vehículo del adolescente terminó dentro de una zanja. En el auto también viajaban otros dos menores de edad.