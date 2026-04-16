Un adolescente robó el auto de la familia, chocó a una mujer y su padre quiso hacerse cargo
Un adolescente sin licencia protagonizó un choque en La Plata y su padre intentó encubrirlo diciendo que manejaba él.
En un hecho que ocurrió en La Plata, un adolescente sin licencia le robó el auto a su padre y chocó contra una mujer en la localidad de Gonnet. Sin embargo, al enterarse de lo sucedido, el hombre intentó encubrir a su hijo y aseguró que era él quien manejaba al momento del accidente.
La situación generó polémica entre los vecinos que presenciaron el choque, ocurrido en la intersección de las calles 26 y 495, y que, afortunadamente, no dejó víctimas fatales.
El joven, de 16 años, conducía un Chevrolet que había tomado sin permiso y colisionó contra una Peugeot Partner manejada por una mujer de 70 años, quien resultó herida.
La justificación del padre del adolescente y la indignación de los vecinos
Como consecuencia del impacto, el vehículo del adolescente terminó dentro de una zanja. En el auto también viajaban otros dos menores de edad.
Tras el choque, el padre del menor se presentó en el lugar e intentó llegar a un acuerdo con la mujer para que el seguro cubriera los daños, sosteniendo que él era quien conducía. Sin embargo, los vecinos alertaron a la Policía sobre la situación, aunque finalmente no hubo intervención, ya que ambas partes alcanzaron un acuerdo.