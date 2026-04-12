A dos años de la muerte de Walter Armand: qué es de la vida de La Toretto de La Plata

Este domingo 12 de abril se cumplen dos años del violento choque en La Plata que terminó con la vida del motociclista Walter Rubén Armand (36). El caso que tuvo como protagonista a Felicitas Alvite, conocida como “ La Toretto ”, aún no tiene sentencia y se encamina a un juicio clave.

Todo ocurrió el 12 de abril de 2024, cuando Alvite, quien conducía un Volkswagen Gol Trend por la Avenida 13 a alta velocidad, cruzó al menos cinco semáforos en rojo.

En la intersección con la calle 532, impactó de costado contra la moto de Armand, que circulaba con prioridad de paso. Producto del choque, el hombre salió despedido y murió horas más tarde en el Hospital de Gonnet como consecuencia de un traumatismo de cráneo grave.

Con el correr de los días, la investigación sumó un elemento que terminó de instalar el caso a nivel nacional: un video que la propia Alvite había publicado en TikTok antes del choque.

En ese contenido, la joven se mostraba conduciendo de manera imprudente y decía: “¿Miedo? Miedo es que pase yo en el auto porque soy una Toretto”, en alusión a la saga Rápido y Furioso. Para la fiscalía, ese video no fue un dato menor, sino un indicio de su conducta al volante y de su desprecio por las normas de tránsito.

La imputación

Desde un primer momento, la causa fue caratulada como homicidio simple con dolo eventual. Bajo esa calificación, Alvite enfrenta una posible pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Por otro lado, la defensa busca que el hecho sea considerado como homicidio culposo, es decir, un accidente producto de la negligencia, lo que reduciría significativamente la pena.

De la cárcel a la prisión domiciliaria

Tras permanecer un tiempo detenida en una cárcel común, la situación de Alvite cambió en mayo de 2025, cuando la Cámara de Apelaciones le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.

La decisión se basó en informes sobre su estado de salud mental, en los que se mencionaban ataques de pánico y cuadros de angustia. Actualmente, la joven cumple el arresto en su casa de City Bell.

El nuevo video que se filtró de La Toretto

Se filtró el video de La Toretto que generó revuelo en la redes sociales Se filtró el video de La Toretto que generó revuelo en la redes sociales

En diciembre de 2025, el tribunal rechazó un pedido para que pudiera salir a trabajar como niñera, al considerar que la gravedad del hecho y el riesgo procesal no permitían flexibilizar su situación antes del juicio.

Rumbo al juicio oral

El juicio oral y público comenzará el 2 de noviembre de 2026 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata. Allí se analizarán las pruebas claves del expediente, entre ellas los peritajes mecánicos sobre la velocidad del vehículo y la dinámica del choque.