Un ciclista sufrió una dura caída en la zona de Barrancas y debió ser evacuado en helicóptero

El ciclista tuvo un grave accidente en el denominado Circuito Ciclístico Barrancas, a unos 600 metros al este de la planta de tratamiento de residuos.

Este sábado por la mañana, un ciclista de 57 años debió ser evacuado en helicóptero luego de sufrir un accidente mientras practicaba mountain bike en una zona de difícil acceso en la zona de Barrancas, Maipú.

De acuerdo al reporte policial, el hecho se registró en el denominado Circuito Ciclístico Barrancas, a tres kilómetros de la Ruta Provincial 14 y a unos 600 metros al este de la planta de tratamiento de residuos del distrito. La situación fue alertada mediante un llamado al 911, que notificó a las autoridades sobre la presencia de un hombre lesionado tras una caída en un terreno complejo, con pendientes pronunciadas y senderos sinuosos.

Al lugar se desplazaron efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes constataron que el ciclista se encontraba consciente, pero con dolor en la zona del tórax. La ubicación complicó las tareas de asistencia y traslado.

El helicóptero policial intervino en el traslado Debido a que el lugar donde se encontraba el ciclista era de difícil acceso, se dispuso la intervención del helicóptero policial, que logró llegar al sitio y realizar la evacuación aérea. El hombre fue asistido en pleno vuelo por personal médico, que le diagnosticó un politraumatismo torácico.