Un chico de 25 años mató a su abuelo en Córdoba: "Lo dejé tirado en su casa"

En Tribunales 2 de Córdoba se habla de “un caso complejo” y no se descarta que el ataque provenga de un caso de violencia intrafamiliar.

El barrio de Villa El Libertador, en la ciudad de Córdoba, se encuentra totalmente conmocionado luego de que se supiera que un abuelo de 84 años, identificado como José Luis Zárate, fue asesinado por su propio nieto en su casa. Por orden del fiscal, el joven de 25 años ya está imputado por homicidio simple.

De acuerdo a la reconstucción del caso, todo comenzó este jueves por la tarde, cuando el nieto de la víctima llegó al domicilio donde se produjo el crimen. Allí, ambos hombres habrían tenido una fuerte discusión y, minutos después, el joven habría agarrado una silla para comenzar a pegarle.

Luego, el victimario (cuya identidad aún no trascendió), caminó hasta el llegar al hospital Príncipe de Asturias. Ensangrentado, pidió asistencia médica y, según fuentes oficiales, confesó el crimen: “Maté a mi abuelo. Lo dejé tirado en su casa”, habría dicho.

Rápidamente, la Policía de Córdoba se dirigió a la casa del jubilado, donde constataron el crimen luego de hallar el cuerpo sin vida. El joven fue imputado por el fiscal de la causa, Victor Hugo Chiapero, por el presunto delito de homicidio simple. Permanecerá detenido y podría ser trasladado a la cárcel de Bouwer en las próximas horas.

"Caso complejo": sospechan de antecedentes de violencia intrafamiliar A pesar de la comprobación del crimen y la orden del fiscal, en Tribunales 2 se habla de “un caso complejo” y no se descarta que el ataque pueda haber derivado de una cadena de actos violentos entre ambas partes.