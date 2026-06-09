Encontraron a la adolescente que había desaparecido en Colonia Caroya tras horas de búsqueda: cómo está

La noticia fue confirmada por el ministro de Seguridad de Córdoba, que subrayó que en las próximas horas brindará detalles sobre el hallazgo.

La menor que había desaparecido este lunes al mediodía en Colonia Caroya, provincia de Córdoba, fue encontrada este martes por la tarde. La adolescente, identificada como L., había sido vista por última vez cerca del Colegio Bonoris, donde cursa la escuela secundaria.

El Ministerio de Seguridad de la provincia, encabezado por Juan Pablo Quinteros, había puesto en marcha un amplio operativo de rastrillaje en distintas localidades y zonas rurales, con la participación de helicópteros y perros especializados.

El comunicado del Ministerio de Seguridad de Córdoba Tras el hallazgo de la adolescente de 15 años, Quinteros informó que la joven fue encontrada “sana y salva”. Además, confirmó que la Fiscalía de Jesús María brindará detalles sobre el avance de la causa judicial.

El funcionario también agradeció a todas las autoridades y equipos que participaron de la búsqueda de L., de quien se desconocía su paradero desde hacía más de 24 horas.

En conferencia de prensa, Quinteros agregó que: "la encontraron bien, en buen estado de salud" y que fue hallada en Jesús María, aproximadamente a unos seis kilómetros de donde había desaparecido. Donde además, contó que ya se encuentra junto a su madre.