Misterio en Colonia Caroya: cómo encontraron a la adolescente desaparecida desde el lunes
La joven de 15 años que desapareció en Córdoba apareció sana y salva luego de más de un día de búsqueda.
La desaparición de L.A.B.A en la ciudad de Colonia Caroya el lunes al mediodía desplegó un megaoperativo, activó el Alerta Sofía, mantuvo en vilo a la provincia de Córdoba y a todo el país durante su búsqueda.
Fuentes cercanas al caso revelaron a este medio que la adolescente se encontraba con otro menor de edad a unos 50 metros de tribunales de la ciudad de Jesús Maria en una construcción abandonada.
Qué se sabe sobre el estado de la adolescente
De acuerdo con el ministro de Seguridad de la provincia Pablo Quintero, la joven apareció sana y salva y actualmente se encuentra en el hospital reunida con sus familiares. Por su parte, la mamá declaró en diálogo con la prensa que se le están realizando los chequeos correspondientes a su hija, entre ellos un análisis de sangre y un electrocardiograma.
La causa, a cargo del fiscal Guillermo Monti, continúa bajo secreto de sumario y se espera un comunicado por parte de la fiscalía. Los investigadores aseguraron que la joven estaba en estado de shock y asustada en el momento en el que la encontraron.