Cayó el último integrante de "Los Atrevidos", la banda juvenil que robaba autos

La Policía de la Ciudad detuvo al último integrante que permanecía prófugo de “Los Atrevidos”, una banda integrada por adolescentes acusada de cometer violentos robos de autos Sen distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ).

El sospechoso, de 17 años, fue localizado en la localidad bonaerense de Avellaneda y quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la investigación, el joven acumula 12 causas judiciales iniciadas entre 2024 y 2026, la mayoría por robos agravados cometidos con armas de fuego y en banda en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires.

La captura fue concretada por efectivos de la División Investigaciones Comunales 4 (DIC 4), quienes continuaban tras los pasos del adolescente luego de los allanamientos realizados en mayo, cuando fueron arrestados los otros cuatro miembros de la organización.

La pesquisa se inició a partir del asalto sufrido por una mujer el pasado 30 de abril, cuando salía de una carnicería ubicada sobre la calle Arzobispo Espinosa al 1500, en el barrio porteño de Barracas.

Según la reconstrucción del caso, la víctima fue sorprendida por delincuentes armados apenas subió a su Jeep Renegade. Bajo amenazas, la obligaron a descender del vehículo y escaparon con la camioneta.

El análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas permitió reconstruir los movimientos de la banda e identificar a sus integrantes.

Videos en redes sociales y un operativo clave

Uno de los elementos que fortaleció la investigación fue el hallazgo de un perfil de Instagram donde los adolescentes exhibían el vehículo robado. En las publicaciones aparecían circulando a bordo de la camioneta mientras celebraban el golpe con frases como "Arriba Los Atrevidos" y "jueves de Jeep", acompañadas por distintos emojis.

Con esa información, los investigadores lograron establecer los domicilios de los sospechosos y realizaron ocho allanamientos simultáneos en Avellaneda, en un operativo conjunto entre la Policía de la Ciudad, la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) y la Policía bonaerense.

Aunque entonces fueron detenidos cuatro integrantes, uno de ellos logró mantenerse prófugo hasta las últimas horas.

La detención del último sospechoso

Tras nuevas tareas de inteligencia, los efectivos localizaron al adolescente cuando salía de una vivienda ubicada sobre la calle Montaño al 500, en Avellaneda. Allí fue interceptado y detenido sin que opusiera resistencia.

Por disposición del Juzgado Nacional de Menores N.º 5, a cargo del juez Gonzalo Oliver de Tezanos, el joven fue trasladado al Instituto Inchausti, donde permanecerá alojado mientras avanza la causa.

Los investigadores sostienen que la organización delictiva actuaba principalmente en barrios del sur de la Ciudad y en localidades del conurbano bonaerense. Tras concretar los robos, los vehículos eran llevados hasta Dock Sud, donde eran desarmados para vender sus autopartes en el mercado ilegal.

El adolescente quedó imputado por robo agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda, en el marco de una investigación que ahora da por desarticulada a la totalidad del grupo conocido como "Los Atrevidos".