Video: una horda de motochorros la golpeó y arrastró para robarle la moto en Córdoba

Una joven fue golpeada y arrastrada por motochorros que intentaron robarle la moto en Córdoba. El video del ataque quedó registrado en cámaras de seguridad.

Horda de motochorros la golpeó y arrastró para robarle la moto en Córdobahorda de motochorros la golpeó y arrastró para robarle la moto en Córdoba.

Un violento episodio de inseguridad sacudió a la ciudad de Córdoba, donde una adolescente fue atacada por una horda de motochoros en barrio Residencial América durante la madrugada del sábado, que intentaron robarle su motocicleta. El video del brutal ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.40 en la calle Nuevo Mundo, una arteria que conecta las avenidas Alem y Capdevila. Según se pudo reconstruir, al menos seis delincuentes se desprendieron de un grupo de aproximadamente 15 motos y abordaron a la víctima con intenciones de robarle su rodado.

Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de un domicilio. En las imágenes se observa cómo cuatro de los atacantes forcejean con la joven mientras otros dos permanecen atentos, actuando como “campana”.

Mirá el video del brutal ataque: La violencia del episodio quedó reflejada en el testimonio de la madre de la víctima, quien relató el dramático momento vivido por su hija: “La golpearon un montón. Tiene el cuerpo lastimado: las manos, caderas, piernas. La estaba asfixiando la atadura del casco”, contó.

De acuerdo a lo informado, la adolescente logró resistir el robo y fue auxiliada por vecinos de la zona, quienes al advertir la situación salieron a la calle y lograron ahuyentar a los agresores.