Tras la polémica por sus dichos, Mónica Farro se cansó de las críticas y se plantó: "Estas feministas que..."

Mónica Farro salió al cruce de las críticas que recibió en redes sociales y decidió responder públicamente a quienes la cuestionaron. A través de un video en Instagram, la vedette apuntó contra varias usuarias que se presentan como feministas y que, según expresó, la atacaron e insultaron por sus opiniones.

El conflicto se originó luego de que la actriz realizara declaraciones vinculadas a las estadísticas de violencia, donde sostuvo que tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas. Sus dichos generaron una fuerte repercusión y despertaron una ola de comentarios negativos en las redes sociales.

Frente a esa situación, Farro compartió un descargo. "A todas estas feministas que me agreden en las redes sociales, que me insultan, que me desprestigian: ¿estas son feministas o son mujeres agrediendo a otra mujer?" , comenzó diciendo Mónica en su video . Y siguió: "¿Por el hecho de llevar un cartel que diga 'soy feminista' tenés el derecho de agredirme a mí, que soy mujer? No" .

Además, defendió el contenido de sus declaraciones y negó que sus palabras buscaran relativizar problemáticas de género: "Contar lo que pasa en el mundo no me hace machista" .

Mónica Farro 2 (1) Mónica Farro se mostró visiblemente molesta por las críticas que recibió.

Con el correr del video, el tono de su mensaje se volvió más contundente. "Ahora tengo que tener miedo de salir a la calle a ver si vos me vas a atacar. Estás equivocadísima", expresó la actriz.

Hacia el final de su descargo, Farro volvió a referirse al concepto de sororidad y marcó distancia de ciertas conductas que, a su entender, no representan los ideales del movimiento. "Ese no es el feminismo que yo quiero", afirmó la vedette. "Estamos todas del mismo lado o no estamos. Y no por pensar diferente tenés el derecho de agredirme", continuó.

Antes de cerrar, Mónica Farro dejó un mensaje dirigido a quienes se identifican con la causa feminista: "Si querés ser feminista, sé el ejemplo, y no agredas a las mujeres". La actriz también tomó una decisión respecto a la publicación. La vedette optó por desactivar la opción de comentarios en el video que publicó.