Repudio total por la barbaridad que dijo Diego Recalde sobre Agostina Vega: "Cuerpo virgen"

El crimen de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, generó una profunda conmoción social y política en la previa de una nueva movilización del 3 de junio. En ese contexto, algunas intervenciones mediáticas provocaron un fuerte rechazo, entre ellas las declaraciones realizadas por Diego Recalde durante una emisión de Crónica TV .

La polémica surgió en medio de un debate sobre el recorrido que hizo la joven antes de ser asesinada. Durante la discusión, Tomás Méndez planteó interrogantes acerca del relato de Ariel, el remisero que trasladó a Agostina hasta la zona donde fue hallada sin vida. El conductor recordó que el chofer había advertido que se trataba de un sector próximo a hoteles alojamiento y que le había llamado la atención que la pasajera fuera menor de edad.

Ante esa observación, el escritor respondió: "Por cómo estaba vestida, por la actitud física". Sin embargo, fue rápidamente corregido por varios de los presentes, quienes señalaron que la adolescente llevaba ropa deportiva al momento del viaje.

Lejos de dar por terminado el intercambio, el cineasta insistió con su postura. "No, pero hay actitudes físicas que te comunican una soltura", sostuvo el director, aunque sin precisar con claridad a qué se refería. La reacción más contundente llegó de parte de Julia Eva Saggini, quien cuestionó de inmediato sus afirmaciones.

Diego Recalde en Carajo Stream 2 El cineasta desató la indignación en vivo al emitir juicios de valor sobre el cuerpo de la adolescente asesinada. Captura de pantalla Youtube Carajo.

"Hay una soltura física que hacen pensar que hay un recorrido y yo a veces comparo. Y te das cuenta", continuó Recalde. La periodista lo interrumpió para marcar su desacuerdo: "¿Soltura de una nena de 14 años, Diego? Eso es revictimizar a la víctima".

"No, pará. No estoy diciendo que es un delito acostarte antes del tiempo que la ley lo permite, lo que te digo es que te das cuenta cuando hay un cuerpo que tiene un tránsito distinto a un cuerpo virgen", fueron los polémicos dichos de Diego Recalde.

agostina vega Agostina Vega tenía 14 años.

Las palabras del actor generaron una nueva respuesta de Saggini, quien expresó su indignación en vivo: "Es terrible lo que está diciendo. No permitamos que diga semejante barbaridad". No obstante, el cineasta defendió sus dichos y volvió a justificar su postura: "Pero no es una barbaridad. No estoy diciendo que es un delito acostarte a los 14 años, sino que el tipo puede haber pensado en base a la soltura".

La periodista volvió a manifestar su rechazo y cerró el intercambio con una frase contundente: "No lo puedo dejar pasar como mujer".