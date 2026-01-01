Video: evitó a las trompadas que dos motochorros le robaran el auto a su mujer

Dos motochorros quisieron robarle el auto a una mujer que llegaba a su casa en Mar del Plata. Su marido los corrió a los golpes.

Una temeraria acción de un hombre evitó que dos motochorros le robaran el auto a su mujer cuando llegaba a su casa en Mar del Plata. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad que grabó la escena ocurrida en la noche del martes.

Todo pasó cerca de las 21.30 en la puerta de la casa ubicada sobre la calle Casildo Villar entre Magallanes y Ayolas, en el barrio Peralta Ramos Oeste.

Según se puede ver en el video, la mujer llegó a su casa, detuvo el coche en la entrada del garaje y cuando bajó para abrir el portón fue sorprendida por los delincuentes.

Los ladrones eran dos, uno se quedó en la moto y el otro bajó con la intención de llevarse el auto. Le sacó la llave a la mujer y se subió al coche.

Ahí la mujer entró en estado de pánico y a los gritos pedía ayuda. Acto seguido se ve como su pareja abre la puerta y va directo hacia el auto para entreverarse en un duelo a golpes con uno de los motochorros que estaba intentando escapar en el auto robado.