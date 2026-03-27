Motochorros atacaron a una mujer en La Plata: la tiraron al piso para robarle la cartera y quedó grabado

Los motochorros, que aún permanecen prófugos, forcejearon con la víctima hasta derribarla sobre la vereda. Una cámara de seguridad grabó todo.

La mujer se defendió como pudo contra la embestida de los motochorros.

Un nuevo hecho de inseguridad bajo la modalidad de "motochorros" conmocionó a la ciudad de La Plata, en la madrugada de este miércoles. Una mujer que caminaba sola fue emboscada por dos criminales encapuchados que se desplazaban en una motocicleta, la arrastraron y le robaron.

La escena, captada íntegramente por una cámara de seguridad de la zona, mostró cómo, mientras uno de los asaltantes permanecía al mando del rodado, el otro descendió rápidamente para atacar a la víctima.

El video del robo y la defensa de la mujer A pesar de la sorpresa y la desigualdad de fuerzas, la mujer intentó proteger sus pertenencias, lo que desencadenó un violento enfrentamiento por varios segundos.

lp norte Para sorpresa de los malvivientes, tras el primer arrebato y a pesar de estar en el suelo, la víctima se puso de pie e intentó enfrentar nuevamente a los ladrones para recuperar su cartera antes de que estos lograran acelerar y perderse de vista.