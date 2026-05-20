Sorprendieron con cuchillos y réplicas de armas de fuego a dos malvivientes en un descampado de Maipú

Los sospechosos intentaron esconderse entre malezas al advertir la presencia policial. Fueron detenidos durante un operativo en Rodeo del Medio.

Las armas blancas y réplicas de pistolas secuestradas durante el procedimiento en Maipú.

Dos hombres fueron detenidos este martes con cuchillos y réplicas de armas de fuego en Rodeo del Medio, Maipú. Los sospechosos intentaron ocultarse en un descampado, luego de ser detectados por policías que patrullaban la zona. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió cerca de las 13.30, cuando personal de la Comisaría 49ª realizaba maniobras operativas frente al barrio 23 de Agosto. En ese contexto, observaron a dos sujetos que, al notar el acercamiento de las movilidades, adoptaron una actitud evasiva y se internaron entre las malezas del sector hasta perderse de vista.

Frente a esa situación, los uniformados montaron un operativo cerrojo con apoyo de otros móviles y rodearon la zona. Minutos después, lograron encontrar a los sospechosos escondidos debajo de una precaria carpa improvisada en el descampado.

Detención y secuestro de armas Durante la inspección del lugar, los efectivos secuestraron un arma blanca de fabricación casera y de importantes dimensiones. Además, al realizar el palpado preventivo de seguridad a uno de los hombres, constataron que ocultaba entre sus prendas dos réplicas de armas de fuego de material plástico.

Posteriormente, debajo de un colchón hallaron otros tres cuchillos de grandes dimensiones, los cuales también fueron secuestrados.