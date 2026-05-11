Armas, detenidos y conductores alcoholizados en operativos en el Gran Mendoza

Una serie de operativos desplegados por la Policía de Mendoza en Las Heras, Guaymallén y Luján de Cuyo terminó con varios detenidos , secuestro de armas y retención de vehículos y motos durante distintos procedimientos realizados en las últimas horas.

Entre los casos más relevantes hubo personas con pedidos judiciales pendientes, una amenaza con hacha y conductores que manejaban con altos niveles de alcohol en sangre .

De acuerdo con información policial, los operativos fueron desarrollados por efectivos de la Unidad de Acción Preventiva ( UAP ) en distintos puntos del Gran Mendoza , en el marco de patrullajes y controles vehiculares.

Uno de los procedimientos se registró en la intersección de Lago Maggiore y Resistencia , en Las Heras, donde policías detectaron a un joven de 24 años en actitud sospechosa.

Al requisarlo, encontraron entre sus prendas un cuchillo tipo serrucho y además comprobaron que presentaba una medida judicial pendiente , por lo que terminó trasladado a una dependencia policial.

WhatsApp-Image-2026-05-10-at-18.22.48-1280x576 Durante un requisa, efectivos secuestraron un cuchillo tipo cerrucho, de un sospechoso con una medida judicial pendiente

Otro operativo se concretó en Guaymallén, sobre calles Álvarez y San Luis, donde una mujer de 31 años fue detenida luego de verificarse que tenía un pedido de captura activo desde 2016.

Una riña terminó con armas secuestradas

En El Algarrobal, efectivos acudieron a una riña ocurrida sobre calle Quintana y terminaron aprehendiendo a cuatro jóvenes, dos hombres y dos mujeres.

Durante la inspección de un vehículo vinculado al conflicto, los uniformados hallaron un revólver calibre 22 y un machete ocultos dentro del rodado.

revolver Uniformados encontratron un revólver calibre 22 dentro de un vehículo demorado en medio de un operativo

En otro hecho ocurrido en Guaymallén, un hombre de 33 años fue detenido tras ser acusado de amenazar con un hacha a una mujer y a un adolescente mientras intentaba robarles distintas pertenencias.

Controles viales y alcoholemias positivas

Los operativos también incluyeron controles vehiculares sobre avenida Champagnat, en Las Heras, donde policías y agentes de tránsito retuvieron nueve vehículos por distintas infracciones.

Entre los rodados secuestrados hubo autos, camionetas y motocicletas cuyos conductores circulaban sin documentación obligatoria, sin seguro o bajo los efectos del alcohol.

moto retenida Motocicleta secuestrada en Las Heras durante los operativos.

Durante esos procedimientos, tres conductores fueron aprehendidos tras arrojar alcoholemias de 1,31; 1,29 y 1,72 gramos de alcohol por litro de sangre.

Además, otros automovilistas también dieron positivo en los controles, aunque con graduaciones menores.

Más motos retenidas y un auto secuestrado

En Luján de Cuyo, efectivos retuvieron una motocicleta Suzuki 100 cc que circulaba sin licencia, sin seguro y sin documentación.

A ese procedimiento se sumó otro control realizado en Guaymallén, donde fueron retenidas cinco motocicletas y una camioneta por distintas infracciones vinculadas a la falta de papeles obligatorios.

moto secuestrada Efectivos retuvieron una Motocicleta Suzuki 100 cc que circulaba sin licencia, sin seguro y sin documentación.

Finalmente, en calles Bartolomé Mitre y Figueroa Alcorta, la Policía secuestró un Chevrolet Astra que registraba un pedido de secuestro tributario vigente emitido por la Justicia Federal.