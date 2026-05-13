Allanamientos en Lujan de Cuyo permitieron secuestrar armas, drogas y 9 kilos de cannabis
Los allanamientos fueron realizados en distintos barrios de Luján de Cuyo. Se secuestraron armas, drogas y hubó detenidos.
Una serie de allanamientos realizados por la Policía de Mendoza en Perdriel, Luján de Cuyo, permitió secuestrar armas de fuego, municiones, cocaína y 9 kilos de cannabis. Los procedimientos fueron desplegados por distintos barrios del distrito y terminaron con hombres detenidos.
De acuerdo con información policial, las acciones fueron llevadas acabo por la Unidad Investigativa Departamental Luján de Cuyo (UID), junto con la intervención de la Unidad Fiscal Correccional y la Oficina Fiscal Luján en distintos domicilios de los barrios Zahir, Cooperativa Luján, Virgen de Lourdes y Terrazas del Río.
Las medidas apuntaban a dar con personas ligadas a distintos expedientes, en el marco de causas por amenazas agravadas con uso de arma de fuego.
Armas drogas y detenciones
Durante los operativos, los efectivos secuestraron un revolver calibre 22 con municiones, una pistola Bersa calibre 22, un arma de aire comprimido y cartuchos de distintos calibre.
En paralelo, personal de la Policía Contra el Narcotráfico secuestró cocaína, 9 kilos de cannabis y una balanza digital destinada al fraccionamiento de estupefacientes.
Como resultado de los procedimientos, cuatro hombres fueron detenidos y trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron a disposición de la justicia mientras avanzan con las medidas correspondientes.