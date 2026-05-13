Allanamientos en Lujan de Cuyo permitieron secuestrar armas, drogas y 9 kilos de cannabis

Una serie de allanamientos realizados por la Policía de Mendoza en Perdriel , Luján de Cuyo , permitió secuestrar armas de fuego , municiones , cocaína y 9 kilos de cannabis . Los procedimientos fueron desplegados por distintos barrios del distrito y terminaron con hombres detenidos.

Durante los allanamientos, efectivos policiales lograron detener a cuatro sospechosos vinculados a causas por amenazas agravadas con arma de fuego

De acuerdo con información policial, las acciones fueron llevadas acabo por la Unidad Investigativa Departamental Luján de Cuyo ( UID ), junto con la intervención de la Unidad Fiscal Correccional y la Oficina Fiscal Luján en distintos domicilios de los barrios Zahir, Cooperativa Luján, Virgen de Lourdes y Terrazas del Río.

Las medidas apuntaban a dar con personas ligadas a distintos expedientes, en el marco de causas por amenazas agravada s con uso de arma de fuego.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron un revolver calibre 22 con municiones, una pistola Bersa calibre 22 , un arma de aire comprimido y cartuchos de distintos calibre.

Revolver secuestrada Una Revolver calibre 22 secuestrada durante los allanamientos.

En paralelo, personal de la Policía Contra el Narcotráfico secuestró cocaína, 9 kilos de cannabis y una balanza digital destinada al fraccionamiento de estupefacientes.

Como resultado de los procedimientos, cuatro hombres fueron detenidos y trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron a disposición de la justicia mientras avanzan con las medidas correspondientes.