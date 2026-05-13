Preocupación por un operativo para trasladar sustancias peligrosas en el Cuerpo Médico Forense

El miércoles a la tarde se realizó un operativo preventivo en el Cuerpo Médico Forense para trasladar sustancias peligrosas.

Un procedimiento de carácter preventivo se llevó a cabo en las instalaciones ubicadas sobre calle Lencinas, donde funcionan el depósito y el laboratorio del Cuerpo Médico Forense. La intervención que generó preocupación tuvo como objetivo principal garantizar el manejo seguro de un conjunto de sustancias químicas peligrosas.

La movilización del operativo se originó a partir de un aviso formal de la persona responsable que advirtió sobre la necesidad de contar con equipos preparados para este tipo de tareas. A raíz de esa comunicación, se dispuso la concurrencia de efectivos de Defensa Civil junto a personal del Cuartel Central de Bomberos, quienes acudieron al laboratorio forense para evaluar el material allí existente y definir las condiciones bajo las cuales debía realizarse cada movimiento.

Traslado de sustancias peligrosas en el Cuerpo Médico Forense En el sitio trabajó personal de Bomberos, que coordinó las acciones técnicas vinculadas al embalaje y posterior traslado del material químico. La metodología empleada respondió a protocolos específicos que contemplan tanto el tipo de envases utilizados como las medidas de protección personal que deben adoptar quienes intervienen directamente con productos de esta naturaleza.