Motochorros asesinaron a un efectivo de la Policía Federal durante un intento de robo en Lanús

El policía se encontraba con su pareja cuando fue emboscado por dos motochorros. Recibió varios disparos y falleció poco después de llegar al hospital en Lanús.

Un nuevo y violento episodio de inseguridad terminó con la vida de un integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) en el partido de Lanús. El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 15 en una concurrida intersección, donde el efectivo, de 34 años, fue asesinado a tiros por dos motochorros mientras caminaba junto a su pareja.

La secuencia del asesinato en Lanús El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Remedios de Escalada e Hipólito Yrigoyen, donde se produjo un enfrentamiento breve pero letal que quedó en video.

video lanus En ese momento, los delincuentes abordaron a la pareja con fines de robo y, en circunstancias que aún se investigan, abrieron fuego contra el efectivo.

Una vecina de la zona describió la secuencia como un estallido de violencia de apenas segundos: “Escuché tres disparos”, relató a los medios de prensa en el lugar.

La víctima fue asistida rápidamente tras caer herida en la vía pública con impactos en el tórax y en su pierna derecha. Fue trasladado de inmediato al Hospital Interzonal de Agudos Evita, donde el cuerpo médico realizó maniobras de reanimación que no fueron suficientes debido a la gravedad de las lesiones internas.