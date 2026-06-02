Los motochorros que cayeron sospechados por más de 20 asaltos: uno es menor y fue entregado a sus padres

Hace semanas que policías mendocinos vienen registrando una serie de asaltos en modalidad motochorro en el límite entre los departamentos de Maipú y San Martín . El modus operandi de los maleantes consiste en interceptar a motociclistas en la vía pública y amenazarlos con arma de fuego para sustraerles el rodado. Este último fin de semana, dos sospechosos fueron detenidos .

Se trata dos delincuentes juveniles, uno de 15 años y otro de 19, quienes cayeron en las garras policiales en medio de un operativo, luego de que la madrugada del domingo una víctima denunció que intentaron robarle su motocicleta en el cruce de calle Las Margaritas y Ruta 50 , en el distrito maipucino de San Roque .

De esa manera, alrededor de las 5.40 de esa jornada, personal de la Unidad Especial de Patrullaje Maipú ( UEP ) dio inicio a la búsqueda de los malvivientes, quien, de acuerdo con lo que denunció el conductor, se trataba de dos sujetos jóvenes a bordo de una motocicleta negra y roja.

En las cercanías, los uniformados divisaron a un par de individuos que circulaban en una moto de similares características, por lo que realizaron un seguimiento controlado y trataron de frenarles el paso, haciéndoles señas mediante las luces y sonidos de las balizas y sirena, respectivamente.

En ese instante, los presuntos ladrones hicieron caso omiso a la directiva policial y se dieron a la fuga por la Ruta 7 , en dirección al este. Acto seguido, ingresaron por calle Lamadrid Sur, donde se implementó un operativo cerrojo con colaboración de personal de la Subcomisaría Lara y pudieron interceptar el vehículo de baja cilindrada.

Con los sujetos ya retenidos, se procedió a verificar la motocicleta, una Honda GLH 150cc, advirtiendo que tenía daños en el tambor de encendido y en la tapa del tanque. Posteriormente, se consultó el Sistema de Información Policial, de donde surgió que presentaba pedido de secuestro por una denuncia de hurto agravado radicada el viernes 22 de mayo.

Por eso, desde la Oficina Fiscal Maipú se dispuso la aprehensión del conductor, identificado como Joshua Malcom Gómez Quiroga, oriundo de Palmira, San Martín, por presunto encubrimiento. Por eso, quedó alojado en una comisaría de la zona, a la espera de que se defina su situación procesal.

WhatsApp Image 2026-06-01 at 22.18.54 La Honda 150cc que recuperaron los policías maipucinos. Gentileza.

Mientras que el acompañante fue trasladado a una dependencia policial el calidad de guarda, por ser menor de edad e inimputable y fue puesto a disposición de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI). Las autoridades de ese organismo ordenaron realizar una serie de medidas de rigor y restituir al adolescente a sus padres.

Un reciente asalto a un motociclista

Fuentes allegadas la investigación por los numerosos golpes motochorros registrados en ese sector donde limitan el Gran Mendoza y la Zona Este detallaron que Gómez Quiroga y su cómplice menor de edad reunen las características descritas por las víctimas de casi una veintena de asaltos ocurridos en el último tiempo.

En ese sentido, MDZ tuvo acceso a los detalles de dos de esos hechos, uno de los cuales ocurrió el viernes 29 del pasado mes, minutos antes de las 6, cuando un joven de 27 años circulaba en su moto Rouser por calle Lamadrid del citado distrito de Maipú y, al subir el puente del cruce con el Acceso Este, fue sorprendido por dos motos 110cc que se le pusieron a la par.

Seguidamente, uno de los rodados, que iba con dos ocupantes, se le acercó y a la víctima le apuntaron con un arma de fuego. En tanto, la otra, manejada por un sujeto en solitario, continuó su trayecto por la Ruta 7.

2026-06-02 16_41_03-Lamadrid & Ruta Provincial 50 - Google Maps — Mozilla Firefox Entre las Rutas 7 y 50 y las calles Lamadrid y Las Margaritas, el sector de Maipú donde se vienen registrando los hechos. Google Maps.

Fue en ese mismo instante que la víctima intentó evadirlos, pero terminó cayéndose de la moto. Mientras estaba en el piso, los maleantes le robaron el caso y la mochila con pertenencias, para luego darse a la fuga hacia el oeste, surge de la denuncia.

Otro ataque motochorro por una bicicleta

El otro episodio se había registrado tres días antes, más precisamente, el martes 26 de mayo alrededor de las 1.40, cuando un hombre de 41 años iba al mando de una bibicleta Fire Bird, rodado 29, por la Ruta 50, también en la zona de San Roque.

Por ese sector fue abordado por dos sujetos encapuchados, que iban en una moto de baja cilindrada. El acompañante le exhibió un arma de fuego a la víctima y, mediante amenazas, le sustrajeron el biciclo, surge de la información policial.

Más allá de esos dos casos de reciente data, habría alrededor de dos docenas de casos que están bajo analisis de los fiscales de la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores, por lo que, hasta la tarde de este martes, aún no se defenía la situación procesal del sospechoso que quedó detenido.