Córdoba otra vez en alerta: desaparecieron una mujer y su hija de 7 años

Ana Luz Córdoba, de 7 años, y su madre, María Gimena Córdoba, son intensamente buscadas en Córdoba. La última vez que las vieron fue en la casa del tío de la menor.

Las autoridades de la provincia de Córdoba reactivaron una intensa búsqueda para localizar a María Gimena Córdoba, de 45 años, y a su hija, Ana Luz Córdoba, de 7. Ambas fueron vistas por última vez en la zona oeste de la capital provincial, en el domicilio del hermano de la mujer.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 3, Turno 1, solicitó de manera urgente la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de ambas, quienes se encuentran en situación de calle y suelen pernoctar en la zona céntrica y en la terminal de ómnibus de la ciudad.

El caso se enmarca en un contexto de máxima alerta en la provincia, que recientemente se vio conmocionada por el brutal femicidio de la adolescente Agostina Vega.

Cómo son la mujer y la nena que desaparecieron en Córdoba Para facilitar su identificación, las autoridades compartieron las siguientes características físicas: