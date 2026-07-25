Los durmieron con un gas y desvalijaron su casa: "Nos robaron la tranquilidad"

Una familia de Córdoba denunció que delincuentes ingresaron a su casa mientras dormían, los durmieron con gas, robaron todo y vaciaron sus cuentas bancarias.

Una familia de Córdoba denunció que es robaron tras ser dormidos con un gas para inmovilizarlos.

Una familia de barrio 1° de Mayo, en la ciudad de Córdoba, denunció haber sido víctima de un violento robo mientras dormía. Según el relato de las víctimas, delincuentes utilizaron un gas para dejarlos inconscientes, ingresaron a la vivienda durante la madrugada y se llevaron electrodomésticos, ropa, dinero y hasta realizaron compras con sus tarjetas bancarias.

El hecho ocurrió en la madrugada del martes. Fernando, propietario de la vivienda, contó que recién advirtió lo sucedido cuando se levantó cerca de las 5:30 para ir a trabajar y encontró todas las habitaciones completamente revueltas, constatando que les robaron.

"Nos tiraron un gas por la ventana, nos durmieron y entraron por la puerta principal con una llave. Se llevaron celulares, televisores, ropa, acolchados, juguetes, comida y hasta mi bicicleta. Incluso me pegaron, calculo que para asegurarse de que siguiera dormido, porque me quedaron marcas en el cuerpo", relató.

Síntomas de exposición a gas El hombre aseguró que tanto él como su esposa y su hija despertaron con síntomas compatibles con la exposición a alguna sustancia. "Teníamos la boca blanca, nos costaba tragar y sufríamos un fuerte dolor de cabeza. Después la ambulancia constató que nos habían tirado un gas para dormirnos, aunque no pudieron determinar cuál era", explicó.

Además del robo de objetos de valor, la familia descubrió que los delincuentes también accedieron a sus cuentas bancarias. "Nos vaciaron las cuentas, hicieron compras con las tarjetas y hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta", lamentó Fernando.