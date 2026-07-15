Robaron una moto, intentaron escapar y terminaron detenidos tras una persecución en Maipú

La víctima fue sorprendida por motochorros que le robaron el rodado bajo amenazas. Un patrullaje permitió recuperar la moto y detener a dos hombres.

Dos hombres fueron detenidos tras una persecución policial, acusados de participar en el robo de la motocicleta.

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada en Maipú, acusados de participar en el robo de una motocicleta. La captura se produjo tras una persecución policial que culminó con la recuperación del rodado sustraído.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 00, cuando un llamado a la línea de emergencia 911 alertó sobre el asalto a un joven de 20 años en la intersección de calles Álamos y 25 de Mayo.

Recuperaron el rodado La víctima relató que mientras circulaba en una motocicleta Corven Mirage 110 cc fue interceptada por cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motos. Bajo amenazas con un arma blanca, le sustrajeron el rodado y escaparon por calle Álamos hacia el sur.

Con los datos aportados, efectivos policiales iniciaron un patrullaje por la zona y localizaron dos motocicletas con características coincidentes. Al advertir la presencia del móvil, los ocupantes intentaron huir, aunque fueron interceptados en calle Las Margaritas, frente al barrio Eco de Margaritas.