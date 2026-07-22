Delincuentes armados emboscaron a un joven, lo encañonaron y le robaron una moto en La Favorita

El joven de 22 años fue asaltado por dos delincuentes armados cuando circulaba por el barrio La Favorita. Además del rodado, le sustrajeron una billetera.

El joven fue asaltado por dos delincuentes armados que lo amenazaron y despojaron de una motocicleta y una billetera. (foto ilustrativa).

Un joven de 22 años fue víctima de un violento asalto durante la noche del martes en el barrio La Favorita, en Ciudad, donde dos delincuentes armados le robaron la motocicleta y escaparon antes de la llegada de la Policía.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 20, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre el robo de una motocicleta en la zona. Al arribar al lugar, efectivos policiales entrevistaron a la víctima, quien relató que fue interceptada por dos hombres que circulaban en otra moto.

Escaparon con la motocicleta Tal como denunció el joven, los asaltantes lo amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron una Honda Wave 110 junto con una billetera que contenía documentación personal, para luego darse a la fuga.