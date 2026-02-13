Se definió la fecha del juicio contra La Toretto por la muerte de Walter Armand: cuándo arranca

El 12 de abril de 2024, “La Toretto" pasó un semáforo en rojo a alta velocidad y atropelló al motociclista Walter Armand en la ciudad de La Plata.

A casi dos años del asesinato de Walter Armand, el motociclista que fue atropellado por Felicitas Alvite, más conocida como La Toretto, en La Plata, se conoció la fecha del juicio contra la joven. Las jornadas serán el 2, 3 y 6 de noviembre de este año. Cabe destacar que La Toretto cumple la prisión domiciliaria mientras aguarda el inicio del juicio.

Este viernes, la audiencia comenzó a las 8.30 y lo primero que hizo la jueza Silvia Hoeer fue fijar la fecha del juicio. El debate oral estará a cargo del Tribunal Oral Criminal II de La Plata y la acusación está en manos del fiscal Martín Chiorazzi.

Tras definir las fechas, se presentaron las pruebas que se van a debatir en el juicio y se descartaron aquellas que no serán tomadas en cuenta. Alvite está acusada de homicidio simple con dolo eventual, con una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión. En el mes de noviembre se definirá su futuro.

El choque protagonizado por La Toretto El 12 de abril de 2024, “La Toretto" pasó un semáforo en rojo a alta velocidad, mientras conducía su Volkswagen Trend, y embistió a la víctima, quien murió en el hospital. El crimen ocurrió en la esquina de las avenidas 13 y 532, en La Plata, y un video de la municipalidad logró captar el momento en el que el coche cometió la infracción.