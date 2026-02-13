Choque entre un camión y dos motos en Autopista Dellepiane: un muerto

El choque ocurrió a la altura de Av. Riestra. Quien perdió la vida fue uno de los motociclistas y aún no se conoce su identidad.

Un camión y dos motos protagonizaron un trágico choque este viernes en la Autopista Dellepiane. Como consecuencia del impacto, hay un muerto.

El siniestro ocurrió a la altura de Av. Riestra, en la zona de obras, sentido Autopista Ricchieri. Debido al choque, la Autopista se encuentra con una demora considerable.

Autopista Dellepiane: cómo murió el motociclista Quien perdió la vida fue uno de los motociclistas, un hombre de 30 años, y aún no se conoce su identidad. Según se informó, circulaba por la banquina, quedó en el punto ciego del camión que circulaba a su lado y terminó siendo arrollado.

Hasta el momento, y mientras se realiza el operativo de la Policía Científica de la Ciudad de Buenos Aires, su cuerpo permanece debajo del camión.

Por otro lado, el otro motoclista fue trasladado al Hospital Santojanni con heridas considerables. El SAME se encuentra trabajando en el lugar.