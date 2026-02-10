Accidente fatal en la Ruta 3: quiso esquivar carpinchos, se cruzó de carril y murió al chocar con un camión

Un conductor falleció el domingo por la madrugada luego de perder el control del auto tras evitar chocar carpinchos en la Ruta 3.

El accidente ocurrió en la madrugada del domingo en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 424.

El domingo, una nueva tragedia tuvo lugar en la Ruta 3, cuando un hombre intentó esquivar a dos carpinchos en el medio del carril, lo que provocó que chocara de frente contra un camión y, desafortunadamente, su muerte.

De acuerdo con lo informado por el medio La Voz del Pueblo, al momento del accidente, el hombre, del que aun se desconoce la identidad, conducía un Volkswagen Voyage en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 424, entre las localidades bonaerenses de Gonzales Chaves y Benito Juárez.

En ese lugar, el conductor intentó esquivar a dos carpinchos que se encontraban sobre la calzada, entonces se cruzó de carril, perdió el control del vehículo y colisionó de frente contra un camión Mercedes-Benz.

HAv2CgSXIAEVkhO Así quedó el auto tras el accidente en la Ruta 3. X La violencia del choque provocó la muerte inmediata del conductor del automóvil. Los servicios de emergencia llegaron al lugar poco después del accidente, pero los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento.

El incidente generó un operativo en el que intervinieron efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal de salud en la zona, el domingo por la madrugada. Las tareas incluyeron asistencia, aseguramiento del área y recolección de pruebas para establecer con precisión las causas del hecho.