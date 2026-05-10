El inesperado encuentro entre un grupo de turistas con un yaguareté

Un yaguareté fue captado por la cámara de un turista que transitaba por la Reserva Provincial Iberá, en Corrientes.

Un grupo de turistas se topó con un yaguareté en la Reserva Provincial Iberá, en Corrientes.

Un grupo de turistas tuvo un inesperado y grato encuentro en Corrientes cuando se toparon con un yaguareté mientras transitaban uno de los senderos de la Reserva Provincial Iberá. El avistamiento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes.

Según confirmó Red Yaguareté, es la primera vez que un grupo de turistas pueden captar a un Yaguareté en Colonia Carlos Pellegrini, localidad de la provincia de Corrientes. "Se trata del joven macho nacido hace un año y medio en San Alonso, apodado 'OMBÚ' y que en su proceso de dispersión ha llegado a la zona más turística de los Esteros del Iberá", detallaron desde la Sociedad Civil.

Además, desde Red Yaguareté también explicaron que la especie no tiene "ningún interés en meterse con las personas", y que tal como puede apreciarse en el video viralizado "se aleja al monte sin apuro ni preocupación".

Según indican desde el organismo, Corrientes es la única provincia de país en la que la población de Yaguaretés está creciendo. "Esto ocurre luego de más de medio siglo de haberla extinguido a fuerza de balas. En el resto de las provincias, la situación sigue siendo de retroceso, porque las balas siguen imponiéndose", indicaron.