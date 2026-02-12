Un choque entre un colectivo y un auto generó complicaciones en el Parque General San Martín
El accidente se registró este mediodía en avenida Libertador, a la altura de la rotonda de Monseñor Orzali.
Un choque entre un colectivo y un auto generó complicaciones en el tránsito este mediodía en las inmediaciones del Parque General San Martín.
El accidente se registró pasado el mediodía en la avenida Libertador, a la altura de la rotonda de Monseñor Orzali. Afortunadamente no se registraron heridos de gravedad tras el impacto.
Sin embargo, el accidente generó complicaciones en el tránsito ya que se interrumpió la circulación de este a oeste en la zona y muchos conductores debieron desviarse para poder continuar su trayecto.