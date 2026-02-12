Un choque entre un colectivo y un auto generó complicaciones en el Parque General San Martín

El accidente se registró este mediodía en avenida Libertador, a la altura de la rotonda de Monseñor Orzali.

El choque se registró este mediodía en el parque

Un choque entre un colectivo y un auto generó complicaciones en el tránsito este mediodía en las inmediaciones del Parque General San Martín.

choque parque 3 El accidente se registró pasado el mediodía en la avenida Libertador, a la altura de la rotonda de Monseñor Orzali. Afortunadamente no se registraron heridos de gravedad tras el impacto.