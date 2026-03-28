Dos mujeres fueron internadas tras un choque en Las Heras

El incidente se produjo en la intersección de calles Cipolletti y Perú, cuando una motocicleta en la que circulaban tres personas colisionó contra un automóvil. La conductora, de 35 años, y una acompañante de 17 debieron ser hospitalizadas. El tercer tripulante del rodado era una niña de cuatro años, que resultó sin lesiones de gravedad.

Dos mujeres resultaron heridas cuando la motociclenta en la que circulaban colisionó contra un automóvil.

Este sábado, dos mujeres resultaron heridas luego de protagonizar un choque en Las Heras, en el que se vieron involucrados un automóvil Honda Civic y una motocicleta Gilera con tres ocupantes.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 13.20 en la intersección de calles Cipolletti y Perú. De acuerdo a la reconstrucción del accidente, la motocicleta habría circulado por calle Cipolletti en sentido este-oeste cuando, por motivos que se intentan determinar, colisionó contra el automóvil, que transitaba por calle San Miguel de norte a sur.

Ante esta situación, tras un llamado al 911, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazó hacia dicha zona, donde se corroboró que tanto la conductora de la moto, identificada como N.G.S. (35), como una de sus acompañantes, Y.A.G.S. (17), habían sufrido "traumatismo grave", por lo que fueron derivadas al hospital Central y al hospital Lagomaggiore, respectivamente. La tercera tripulante de la moto, una niña de cuatro años, resultó sin lesiones de consideración.