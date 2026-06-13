Seis detenidos por amenazas, robos e incendios contra un merendero de Maipú

Seis presuntos autores de amenazas, robos e incendios contra un merendero fueron detenidos este sábado mediante una serie de allanamientos realizados en Rodeo del Medio , Maipú . Durante las medidas también secuestraron un arma tumbera , dos réplicas de pistola, municiones, marihuana y elementos robados.

El operativo fue desarrollado por personal de la Unidad Investigativa Departamental Maipú ( UID ) , dependiente de la Dirección General de Investigaciones , luego de varios meses de pesquisas vinculadas a una serie de episodios denunciados por una familia que encabezaba las actividades comunitarias en el lugar.

De acuerdo con la investigación, las víctimas fueron intimidadas en reiteradas oportunidades mediante amenazas e intimidaciones con armas de fuego, con el objetivo de que abandonaran tanto el terreno donde funcionaba el merendero como su vivienda particular.

Además, los detectives lograron reunir pruebas que vincularían a los sospechosos con distintos hechos de vandalismo ocurridos en el predio, la sustracción de diversos elementos y el incendio de parte de las instalaciones utilizadas para las actividades sociales.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos identificaron a los presuntos responsables y establecieron los domicilios donde se encontraban. Así, con intervención de la Oficina Fiscal Maipú , se dispuso realizar nueve allanamientos que fueron ejecutados en diferentes viviendas del barrio Unidos por una Esperanza .

Como resultado de esos procedimientos fueron detenidos seis sospechosos de cometer los hechos investigados. Asimismo, en los domicilios registrados los policías secuestraron una tumbera, dos réplicas de pistola, municiones, diferentes elementos denunciados como robados y marihuana.

FotoJet(61) Los otros dos sospechosos que cayeron durante los allanamientos en Rodeo del Medio. Gentileza.

Frente a eso, los presuntos autores de los ilícitos quedaron a disposición de la Justicia, mientras que todos los elementos incautados fueron incorporados al expediente.

Tras las exitosas medidas judiciales, la causa continuaba avanzando para determinar la participación de cada uno de los detenidos en los distintos hechos denunciados, que incluyeron amenazas, robos, daños e incendios contra el espacio comunitario.