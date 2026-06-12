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Fuerte choque entre un auto y un colectivo en Luján: así quedaron los vehículos

El hecho se produjo este viernes por la mañana en calle San Martín, de Luján. El auto quedó destruido.

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Accidente de colectivo 2
Mariano Godoy

Un importante accidente sucedió este viernes en horas de la mañana entre un colectivo y un auto. La conductora del Gol Trend se habría quedado dormida, lo que generó el accidente. No hay heridos de gravedad, aunque algunos pasajeros del micro si sufrieron algunas heridas menores.

Accidente de colectivo 4

El hecho ocurrió en calle San Martín, entre Pueyrredón y Castro Barros, de Luján de Cuyo. Según los primeros reportes, la conductora del vehículo Volkswagen se habría quedado dormida. Los Bomberos de Luján de Cuyo tuvieron que cortar la calle para poder sacar a la mujer del vehículo, que quedó con todo el frente destrozado.

Accidente de colectivo 5

No hay se reportaron heridos de gravedad, aunque si algunos pasajeros del colectivo sufrieron algunos raspones.

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