Detectaron a tres hombres con pedidos de captura durante controles en la Ciudad de Mendoza

Los procedimientos se realizaron en espacios públicos de la capital mendocina y permitieron localizar a tres sujetos con pedidos de captura.

Los procedimientos en diferentes puntos de la capital mendocina permitieron atrapar a tres sujetos con pedidos de captura vigentes.

Tres hombres con pedidos de captura vigentes fueron detectados en los últimos días durante diferentes controles realizados en la Ciudad de Mendoza. Uno de ellos incluso intentó escapar cuando advirtió iban a identificarlo, pero terminó detenido tras una persecución. Todos quedaron a disposición de la Justicia.

El procedimiento más relevante tuvo lugar en las inmediaciones del Parque O'Higgins, donde personal de Preventores intervino tras una alerta por una persona que consumía bebidas alcohólicas en la vía pública.

Al verificar sus datos, los agentes constataron que el individuo registraba un pedido de captura pendiente desde 2018. Cuando fue informado de la situación, intentó darse a la fuga en dirección a Guaymallén, aunque finalmente fue alcanzado y quedó a disposición de la Policía.

CAPTURAS CIUDAD DE MENDOZA (2) El control de personas se efectuó en diferentes calles del territorio capitalino. Gentileza. Controles en plazas y espacios públicos Otros procedimientos similares se desarrollaron en distintos sectores de la capital mendocina. Uno de ellos tuvo lugar en la plaza Italia, donde durante un control sobre una persona que se encontraba durmiendo en el lugar se detectó que registraba una medida de captura solicitada por la Oficina Fiscal Godoy Cruz.

CAPTURAS CIUDAD DE MENDOZA (1) Los Preventores también controlaron vehículos y sus ocupantes. Gentileza. Asimismo, en una plazoleta de la Quinta Sección, los agentes identificaron a un hombre que tenía tres pedidos de captura vigentes emitidos por la Oficina Fiscal Capital.