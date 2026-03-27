Fuerte choque en plena Sexta Sección: no funcionaban los semáforos

Dos vehículos chocaron fuertemente este viernes por la mañana en la Ciudad de Mendoza.

Este viernes por la mañana dos vehículos chocaron fuertemente en la Sexta Sección, en la Ciudad de Mendoza. Si bien los semáforos no estaban funcionando en la zona por un corte de luz, los conductores venían a alta velocidad.

Una Honda CRV y un Ford Ka fueron los protagonistas del accidente que ocurrió en Roque Sáenz Peña y Paso de Los Andes. Ambos conductores se confiaron, y como no había semáforos terminando impactándose entre si. La conductora del Ford Ka quedó atrapada en su vehículo y tuvo que ser asistida.