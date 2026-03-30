Choque y vuelco en la Autopista Riccheri: la niebla y tres carriles reducidos complican el tránsito

Un camión de carga y un auto particular colisionaron esta madrugada cerca de Puente 13, en sentido a CABA.

La semana comenzó con severas complicaciones para los automovilistas que ingresan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alrededor de las 5 de la mañana de este lunes, un choque seguido de vuelco entre un camión con remolque y un vehículo particular paralizó el tránsito en la Autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 18.

El siniestro se produjo en un contexto de visibilidad reducida debido a la densa niebla que afecta a gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El impacto tuvo lugar poco después de pasar el Camino de Cintura, en la zona conocida como Puente 13.

Operativo de seguridad y carriles reducidos Au Riccheri X Hasta el momento, las autoridades viales y de seguridad no han reportado víctimas fatales ni heridos de gravedad. Sin embargo, el operativo de remoción y peritaje ha generado un importante embotellamiento.