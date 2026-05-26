Trágico choque entre un colectivo escolar y un tren en Bélgica: hay al menos cuatro muertos

El choque ocurrió en la localidad norte de Buggenhout, después de que el vehículo entrara en las vías del tren cuando el paso a nivel estaba cerrado.

Al menos cuatro personas perdieron la vida este martes tras un choque entre un tren de pasajeros y un colectivo escolar en la localidad de Buggenhout, norte de Bélgica, después de que el vehículo entrara en las vías del tren cuando el paso a nivel estaba cerrado.

Según dijo el ministro federal de Movilidad, Jean-Luc Crucke, a la cadena RTL, entre las víctimas mortales hay dos de los siete menores que viajaban en el colectivo, el conductor y el adulto que acompañaba a los escolares.

Cómo ocurrió el choque en Bélgica La colisión tuvo lugar en torno a las 8:15 hora local cuando, según la portavoz de la policía federal de Bélgica, An Berger, el colectivo circulaba por una vía paralela a la línea ferroviaria y quiso girar a la izquierda, cruzando las vías. "La barrera estaba bajada en ese momento y el vehículo fue embestido por un tren", dijo Berger en declaraciones a la televisión flamenca.

El centenar de pasajeros del tren ha salido ileso, si bien uno de ellos fue atendido por el "shock", mientras que en el autobús viajaban siete estudiantes -escolares de un centro de educación especial-, un adulto responsable y el conductor.

Por otro lado, se supo que desde la alcaldía se informará a las familias sobre la identidad de las víctimas, que están siendo atendidas en un colegio cercano, antes de confirmar públicamente el número de fallecidos. Geert Hermans, alcalde de Buggenhout está en la escena del accidente coordinando la investigación.