Grave accidente en Godoy Cruz: un motociclista fue internado tras chocar con un colectivo

El hecho involucró a un colectivo de la línea 600 y una motocicleta conducida por un joven de 19 años, quien fue trasladado al Hospital Central. Su estado es reservado.

Un motociclista de 19 años resultó gravemente herido tras chocar con un colectivo este domingo por la tarde en Godoy Cruz. Debido al impacto, el joven debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central, donde permanece internado con pronóstico reservado.

El hecho ocurrió cerca de las 16:15 en la esquina de Colón y Ceretti, donde un colectivo de la línea 600 y una motocicleta colisionaron por causas que están en investigación.

Según el reporte policial, el colectivo circulaba de norte a sur por Colón, mientras que la moto lo hacía de este a oeste por Ceretti. El impacto entre ambos vehículos fue directo y dejó al conductor del rodado de menores dimensione gravemente herido.