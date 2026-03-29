Impactante choque en Constitución: un patrullero terminó incrustado en una pizzería

Ocho personas resultaron heridas tras el violento choque entre un colectivo y un patrullero en Constitución, que terminó incrustado en una pizzería.

El choque se dio cerca de las 7 de la mañana mientras el patrullero se trasladaba a un llamado cercano.

La mañana de domingo en Buenos Aires comenzó con un fuerte choque entre un colectivo y un móvil policial en el barrio de Constitución. Producto del fuerte impacto entre ambos, el patrullero terminó incrustado dentro de una pizzería, mientras que la unidad terminó chocando contra un árbol. Ocho personas resultaron heridas.

El impacto se produjo cerca de las 7 de la mañana en la intersección de las calles San Juan y Sáenz Peña, donde el colectivo de la línea 168 que circulaba por la calle Sáenz Peña terminó impactando con el patrullero que transitaba por San Juan, que finalmente atravesó la puerta de una pizzería histórica de la zona. Por otro lado, la unidad terminó chocando con un árbol y sobre la vereda.

Choque Constitución TN Además, ocho personas resultaron heridas producto del accidente vial, todos con heridas leves. Los dos oficiales que circulaban dentro del vehículo fueron trasladados al Hospital Británico por el SAME que se acercó al lugar, junto a los Bomberos y efectivos policiales.

La reconstrucción del choque en Constitución Según explicaron, el colectivo habría cruzado en rojo en esta intersección, pero además algunos testigos también agregaron que el patrullero circulaba a gran velocidad, lo que habría generado también la violencia del impacto, ya que se encontraba camino a un llamado del despacho policial por un robo en la zona.

Choque Constitución (portada) A pesar de la violencia del choque, explicaron que los dos oficiales heridos bajaron por sus propios medios luego del accidente y luego fueron trasladados al centro médico. Mientras que cinco pasajeros del colectivo y el conductor fueron llevados al Hospital Penna y otros al Ramos Mejía.